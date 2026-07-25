Bandırma Edincik’te tek taraflı trafik kazası: 2 kişi hafif yaralandı

Bandırma’nın Edincik Mahallesi Düzler Yolu Mezarlık mevkisinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Edincik Mahallesi Düzler Yolu Mezarlık mevkisinde aracın karıştığı tek taraflı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede gerekli emniyet tedbirlerini alarak güvenliği sağladı. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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