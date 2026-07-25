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Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Bilecik’te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 1 ikamet, 2 araç ile 2 şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı.

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Bilecik’te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 1 ikamet, 2 araç ile 2 şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile 2 adet bong aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 2 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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