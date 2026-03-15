Bandırma Limanı’nda yunus avlanırken görüntülendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde liman içerisinde avlanan yunus, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bandırma Limanı içerisinde bulunan L İskele önlerinde bir yunusun balıkların peşinden avlandığı görüldü. Liman çevresinde bulunan vatandaşlar, su yüzeyine çıkarak balıkların peşinden hareket eden yunusu bir süre izledi. O anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaşın ise görüntüler sırasında "Eşek herif seni, ne arıyorsun sen burada. Kaptı koca lüferi" diyerek şaşkınlığını dile getirdiği duyuldu. Aynı kişinin liman çevresinde balık tutan vatandaşlara da, "Birader sen balık bekleme" sözleri görüntülere yansıdı. Liman içinde avlanan yunus, bir süre sonra gözden kayboldu.
Bandırma Körfezi’nde zaman zaman yunuslar görülüyor.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa kırsalında sel hayatı felç ettiŞanlıurfa kırsalında sel hayatı felç etti
Alanya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıAlanya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

