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  4. Bandırmada iftar sofraları hareketli geçiyor! "Bugün iftar çadırımızda sofralarımızı Ticaret Borsamızın desteğiyle bereketlendirdik"

Bandırmada iftar sofraları hareketli geçiyor! "Bugün iftar çadırımızda sofralarımızı Ticaret Borsamızın desteğiyle bereketlendirdik"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 11:23
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında, Bandırma Ticaret Borsası’nın desteğiyle vatandaşlara iftar yemeği ikram edildi.

Bandırmada iftar sofraları hareketli geçiyor! "Bugün iftar çadırımızda sofralarımızı Ticaret Borsamızın desteğiyle bereketlendirdik"

İftar programına Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu ve Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Can Ata Tan da katıldı.

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Başkan Mirza, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Bugün iftar çadırımızda sofralarımızı Ticaret Borsamızın desteğiyle bereketlendirdik. Hemşehrilerimizle bir araya gelip aynı sofrada buluştuk. Hayırseverlerimize teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Tutulan oruçları, edilen duaları Allah kabul etsin" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bandırma iftar
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