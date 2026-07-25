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Bandırma’da sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmur suyu mazgallarının dal, yaprak ve çöplerle tıkanması nedeniyle bazı noktalar adeta gölete döndü.Meteoroloji ve Balıkesir Valiliği’nin kuvvetli yağış uyarısının ardından ilçede etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bandırma’da sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmur suyu mazgallarının dal, yaprak ve çöplerle tıkanması nedeniyle bazı noktalar adeta gölete döndü.

Meteoroloji ve Balıkesir Valiliği’nin kuvvetli yağış uyarısının ardından ilçede etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle özellikle alçak kesimlerde ve cadde kenarlarında su birikintileri meydana geldi.

Yağmur suyu mazgallarının dal, yaprak, çamur ile pet şişe ve çeşitli atıklarla kapanması nedeniyle yağış suları tahliye edilemedi. Bunun üzerine bazı cadde ve meydanlarda su seviyesi yükselirken, oluşan su birikintileri sürücüler ile yayalara zor anlar yaşattı.

Yağışın ardından tıkanan mazgalların temizlenmesiyle suyun tahliyesi sağlanırken, vatandaşlar yağmur suyu hatlarının düzenli temizlenmesi ve çevreye çöp atılmaması konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Bandırma’da sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu 1

Bandırma’da sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu 2

Bandırma’da sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
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