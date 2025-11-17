Bangladeş’te eski Başbakan Hasina Vecid hakkında 'idam kararı'

Bangladeş'te mahkeme, Temmuz 2024'teki protestolarda yaşanan can kayıplarından sorumlu olduğu gerekçesiyle eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'i ‘insanlığa karşı işlediği suçlar’ nedeniyle idam cezasına çarptırdı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), 2024'teki protestolarda meydana gelen can kayıplarından sorumlu olduğu gerekçesiyle eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hakkında idam cezası istemiyle açılan davada kararını açıkladı. 3 yargıçtan oluşan jüri, gıyabında yargıladığı Hasina Vecid'in, insanlığa karşı suç işlediği hükmüne vardı. Eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal ve Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Chowdhury Abdullah Al-Mamun hakkında da aynı kapsamda karar verildi. Mahkeme, Hasina Vecid'i idam cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA