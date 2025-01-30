Banka çalışanı ailecek bankayı soydu! 25 milyonu toprağa gömüler, günler sonra kıskıvrak yakalandılar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yılbaşı gecesi meydan gelen olayda, Ziraat Bankası şubelerinden para toplayan nakil aracıyla birlikte 56 milyon lira kaçıran, günler sonra yakalanan 20 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

PARA NAKİL ARACINI KAÇIRDI

Olay 31 Aralık gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziraat Bankası şubelerinden para toplayan nakil aracı, içerisinde 56 milyon TL ile kaçırıldı. Olayın farkedilmesi üzerine, GPS cihazı bulunmadığı öğrenilen nakil aracı Kemalpaşa ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

25 MİLYONU TOPRAĞA GÖMDÜLER

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı araştırma başlattı. Nakil aracını kaçıran şüphelilerin kimliklerinin tespiti için banka yetkililerinin ifadesine başvuruldu ve güvenlik kameraları incelendi. Polis ekipleri, nakil aracını kaçıran kişilerin başka bir araca binerek Kemalpaşa ilçesindeki bir bağ evine gidildiğini tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda, bağ evinin bahçesine gömülmüş halde 25 milyon Türk lirası bulundu.

HEM KENDİLERİ HEM PARALARA YAKALANDI

Yılbaşı yoğunluğunu fırsat bilerek şebeke halde banka nakil aracını kaçıran şüphelilerin, bağ evinin bahçesine para gömdükten sonra dövizleri alarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtıkları aracı tespit etti. Günlerce teknik ve fiziki takibi sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İç Anadolu bölgesinde şüphelileri yakaladı. Araçta yapılan aramada döviz olarak kaçırılmaya çalışan para da ele geçirildi. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

AİLECEK SOYGUN

Öte yandan, olayı gerçekleştiren kişinin banka çalışanı olduğu, soygunu aile üyeleri ve arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği, operasyon sonrası araçtaki tüm paranın sorunsuz bir şekilde bankaya teslim edildiği öğrenildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır