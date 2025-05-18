Bankada mahsur kalan köpek alarm sistemini devreye soktu: Çevredekiler hırsız var sandı

Sarıyer’de bir alışveriş merkezinin içerisindeki bankaya giren ve uyuyakalan ‘Beyaz’ isimli köpek, çalışanlar tarafından fark edilmeyince mahsur kaldı. Kapanan bankada mahsur kalan ve uyandıktan sonra dışarıya çıkmaya çalışan köpeğin hareketleri, bankanın alarm sistemini devreye sokunca çevredekiler hırsızlık şüphesi nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Bankanın yakınında arkadaşlarıyla sohbet eden köpeğin sahibi Mehmet Sadık, "Alarm sesi geldi, korktuk. Sesi duyunca acaba ‘hırsız mı girdi?’ diye. Bir baktık bizim köpeğimiz Beyaz içerde. Biz de şaşırdık" diye konuştu.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde, Sarıyer’de bir alışveriş merkezinin içerisinde yer alan bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ‘Beyaz’ isimli köpek sıcak havadan bunalınca kendine serin bir yer aramak için dolaşmaya çıktı. Sonrasında bir bankaya giren Beyaz, önce çalışanlar tarafından fark edilse de kısa sürede uykuya daldığı için rahatsız olmasın diye dışarıya çıkarılmadı. Uzun süre uyuyan ve çalışanlara kendini adeta unutturduğu için fark edilmeyen Beyaz, mesai bitiminin ardından kapanan bankada mahsur kaldı. Dışarı çıkmaya çalışan köpeğin hareketleri nedeniyle güvenlik sensörleri devreye girdi ve bankanın alarmı çalmaya başladı. Hırsızlık şüphesi nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşadı.

‘’ALARMI DUYUNCA HIRSIZ VAR SANDIK KORKTUK BİR BAKTIK BİZİM KÖPEĞİMİZ İÇERDE’’

Bankanın yakınında sohbet eden ve alarm sesleri üzerine bankayı kontrole gelen köpeğin sahibi Mehmet Sadık ve arkadaşları, karşılaştıkları manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Görevlinin gelip bankayı açmasıyla köpeğine kavuşan Mehmet Sadık o an yaşananları anlattı. Sadık, "Köpeğimiz yıllardan beri yanımızda, biz besliyoruz. Arada bir kaçamak yapıyor. Bankaya girmiş, kapanış saati geldiğinde banka çalışanları bankayı kapatmışlar. Beyaz da içerde kalmış. Biz bankaya yakın bir yerde oturuyorduk alarm sesi geldi bizde korktuk sesi duyunca acaba ‘hırsız mı girdi?’ diye. Baktık ki bizim köpeğimiz Beyaz içerde. Biz de şaşırdık sonra güvenlik arkadaşlar geldi. Kapıyı açtılar" dedi.

"İÇERDE BEYAZ’I GÖRÜNCE HERKESİN YÜZÜ GÜLÜMSEDİ"

Bankada mahsur kalan Beyaz’ın, Mehmet Sadık’la kavuşma anlarını cep telefonuyla kayda alan Ali Meftunizade ise "Bir arkadaşımızı sohbet amaçlı ziyarete gelmiştik. Sonra bankada alarm çaldı. Biz de panikledik sağ sola baktık. Alarm sesleri bankadan geliyor. Merak edip bankaya doğru yöneldik. Bir baktık bizim Beyaz bankada içeride dolanıp duruyor. Hareket ettiğinden kaynaklı bankada bulunan hareket sensörleri devreye girdi ve alarm çalmaya başladı. O gün hava sıcaktı. Bankalarda da klima olduğundan kaynaklı Beyaz, içeriyi serin bulmuş ve girip yatmış. Bankadaki çalışanlarda uyuduğu için rahatsız olmasın diye uyandırmamışlar. Mesai bitiminin ardından unutup kapıyı kapatmışlar. Uyandığında akşam saatlerine doğru, hareket edince sensörler devreye girdi bizde panikledik. Bankada alarm ötünce genel merkez üzerinden banka çalışanlarına telefon gidiyor. Kameralardan bakınca köpek olduğu için çok panik yapılmadı. Sonrasında bir personel geldi, köpeği kontrollü bir şekilde çıkartıyorlar içeriden. Esnaf arkadaşlarımızla birlikteydik ilk önce panikledik, Beyaz’ı görünce herkesin yüzü gülümsedi" diye konuştu.

(İHA)