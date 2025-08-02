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Banyoda boğazı kesik halde ölü bulunmuştu! Katil her şeyi itiraf etti

Antalya’da trans birey Nida Nazlıer'in (45) evinde ölü bulunması ile ilgili yakalanan cinayet şüphelisi Suriyeli A.Ö.E.H.'nin (28) ifadesi ortaya çıktı. A.Ö.E.H., sorgusunda suçunu itiraf etti.

Banyoda boğazı kesik halde ölü bulunmuştu! Katil her şeyi itiraf etti
Cansu Akalp

Olay, 31 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İş yerinden mesai sonrası çıkan H.İ. (23), birlikte yaşadığı arkadaşı trans birey Nida Nazlıer'in evine geldi. Eve giren H.İ., Nazlıer'i banyoda kanlar içerisinde buldu. Balkona çıkan H.İ., bağırarak komşularından yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, ilk belirlemelere göre boğazına, sağ ve sol yüzüne bıçak darbesi alan Nazlıer'in öldüğünü belirledi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ BIÇAK BULUNDU

Polis ekipleri, evde ve çevrede yaptığı inceleme sırasında, bahçedeki saksı içerisinde toprağa gömülü bıçak buldu. Bıçak incelenmek üzere delil torbasıyla götürülürken, Nazlıer'i bulan H.İ. ve en son telefonda görüştüğü ve anahtar almak üzere eve gelen arkadaşı H.H. (39), gözaltına alındı.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

80'in üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisini tespit etti. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde oturduğunu belirlenen Suriye uyruklu A.Ö.E.H., dün akşam operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinden kimlik çıkmadı. A.Ö.E.H.'nin kimliği, parmak izi çalışması ile belirlendi.

Banyoda boğazı kesik halde ölü bulunmuştu! Katil her şeyi itiraf etti 1

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler A.Ö.E.H., H.İ. ve H.H., Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Hastanede işlemler esnasında A.Ö.E.H.'den kan testi de alındı. 3 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ö.E.H.'nin sağ elinin bandajlı olduğu görüldü.

'KANLAR İÇERİSİNDE KALINCA KAÇTIM'

A.Ö.E.H.'nin ifadesinde, "Nida Nazlıer ile ilişki konusunda anlaştık. Sonra adrese gittim. Nazlıer'in trans birey olduğunu bilmiyordum. Sonrasında aramızda tartışma çıktı. Ben onu ittirdiğim esnada, yatak odasındaki aynaya çarptı ve kırıldı. Ben de aynanın cam parçalarını alıp, ona vurmaya başladım. Kanlar içerisinde kalınca da sonra kaçtım" dedi.

TANINMAMAK İÇİN BAŞINI KAPATMIŞ

Nazlıer'in evinde ölü bulunması ile ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi Suriyeli A.Ö.E.H.'nin, olayın ardından bölgeden uzaklaştığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. A.Ö.E.H.'nin olay yerinden ayrıldıktan sonra tanınmamak amacıyla başını örtüyle gizlemeye çalıştığı görüntülere yansıdı. Taksiye binip uzaklaşan şüphelinin, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'ne doğru yürüdüğü anlar görüntüde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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