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Banyoda göğsünden vurulmuş halde bulunan genç kadın 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

Hatay’da intihar ettiği anları cep telefonuyla kayıt altına alarak, uzman çavuşun silahıyla kendini vuran 24 yaşındaki N.O ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.Olay, 6 Ağustos tarihinde Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi’ndeki bir evde yaşandı.

Banyoda göğsünden vurulmuş halde bulunan genç kadın 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

Hatay’da intihar ettiği anları cep telefonuyla kayıt altına alarak, uzman çavuşun silahıyla kendini vuran 24 yaşındaki N.O ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 6 Ağustos tarihinde Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi’ndeki bir evde yaşandı. M.A. isimli uzman çavuşa ait evde N.O (24) isimli kadın, banyoda uzman çavuşa ait beylik tabancasıyla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Durumu ağır olan kadın yoğun bakıma alınarak, entübe edildi. Yoğun bakımda 1 ay yaşam mücadelesi veren N.O, yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde genç kadının cep telefonu ile olayı kayıt altına aldığı ve görüntülere göre kadının intihar girişiminde bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Banyoda göğsünden vurulmuş halde bulunan genç kadın 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti 1

Banyoda göğsünden vurulmuş halde bulunan genç kadın 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti 2

Banyoda göğsünden vurulmuş halde bulunan genç kadın 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti 3

Banyoda göğsünden vurulmuş halde bulunan genç kadın 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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