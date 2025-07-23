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Baraj gölünde boğulan 2 genç son yolculuğuna uğurlandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğularak hayatını kaybeden İsmail Özdemir ve Emirhan Gülünay son yolculuğuna uğurlandı.

Baraj gölünde boğulan 2 genç son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün ilçeye bağlı Kılıçgüney Barajı’nda meydana geldi. Arıca Mahallesi’nde yaşadıkları öğrenilen 19 yaşındaki İsmail Özdemir ve 18 yaşındaki Emirhan Gülünay isimli iki arkadaş, sıcak havanın etkisiyle serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra gençlerin suda kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geniş çaplı yapılan arama-kurtarma çalışmalarında iki arkadaşın cansız bedeni buldu.

Hayatını kaybeden iki genç, bugün Arıca Camii’nde saat 10.30’da kılınan cenaze namazının ardından Arıca Aile Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, acılı aileler, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

(İHA)

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