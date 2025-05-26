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Baraj suları çekildi ortaya çıkan alan tarıma açıldı!

Almus Barajı'nda su seviyesi son yılların en düşük seviyesine gerilerken, geçilen sularla ortaya çıkan alanda ise bazı çiftçiler, bu alanları traktörleriyle sürmeye başladı.

Baraj suları çekildi ortaya çıkan alan tarıma açıldı!

Tokat'ın önemli su kaynaklarından biri olan Almus Barajı, son yılların en düşük su seviyelerine geriledi. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte daha önce sular altında kalan alanlar gün yüzüne çıktı. Bazı çiftçiler, bu alanları traktörleriyle sürmeye başlayarak tarımsal faaliyetlere yöneldi.

"GEÇEN YILA GÖRE YAĞIŞ İYİ AMA 4 YIL ÖNCESİNE GÖRE SU SEVİYESİ OLDUKÇA GERİLEDİ"

Yaklaşık dört yıl önce bölgeye çalışmak için gelen Mehmet Bingöl, barajdaki değişimi gözler önüne serdi. Bingöl, "Almus’a dört yıl önce geldiğimde barajın yüzeyinde yalnızca Türk bayrağımız dalgalanıyordu. Adeta denizin ortasında bir görüntü vardı. Şimdi ise o bayrak direğinin dibindeki kayalar tamamen gün yüzüne çıktı. Su seviyesi oldukça geriledi" dedi.

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"ALMUS BARAJI; TOKAT, GAZOVA VE REŞADİYE’NİN CAN DAMARI"

Barajın sadece tarımsal sulama açısından değil, aynı zamanda balıkçılık açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Bingöl, "Tokat, Gazova ve Reşadiye’nin can damarı bu baraj. Burada balık avı da yapılıyor ve avlanan balıklar dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. İnşallah bu yıl yağışlar yeterli olur da baraj eski seviyelerine kavuşur" diye konuştu.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat baraj
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