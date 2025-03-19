Baraj suları çekilince asırlık köy ortaya çıktı! Manzara görenleri şaşırttı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşa edilen Türkiye'nin kemer baraj sınıfında 275 metrelik gövdesiyle en yüksek, dünyanın ise 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın suların çekilmesiyle, su altında kalan Mutlugün Köyü'nün Uysallar Mahallesi ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan, ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı.

Baraj sularından kısmen etkilenen 10 köyden biri olan Mutlugün köyü Uysallar mahallesi, tamamen sular altında kalırken, baraj sularını çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

Mutlugün Köyü'nün Uysallar Mahallesi su seviyesinin çekilmesiyle yeniden görünür hale geldi. Evler, cami ve okul gibi yapılar, baraj göletinin altında kalmıştı.

Suların çekilmesiyle birlikte, bölge sakinleri eski köylerini ve geçmişin izlerini tekrar görme fırsatı buldu. Uysallar Mahallesi'nin ortaya çıkması, hem nostaljik hem de tarihi açıdan büyük bir anlam taşıyor.

(İHA)