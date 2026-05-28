Baraka ev yangında küle döndü

Yangın, ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki yayla bölgesindeki Aydınlar Mahallesi Avgadı Sokakta yaşandı. Alınan bilgiye göre, 2 katlı müstakil bir evin bitişiğindeki baraka evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanı fark eden çevre sakinleri alevlere su hortumu ile müdahalede bulunarak itfaiyeye haber verdi. Alev alev yanan baraka ev kısa sürede küle döndü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise kullanılamaz hale gelen barakada soğutma çalışması yürüttü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor.



