HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev... Erdoğan imzaladı

Sosyal medyada 'Barbie Kaymakam' diye gündem olan Samsun Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ın yeni görevi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile vali yardımcılığına atandı.

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev... Erdoğan imzaladı
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanlığı tarafından Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar kapsamında Samsun'da dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı.

'BARBİE KAYMAKAM' TUĞÇE ORHAN BURDUR VALİ YARDIMCISI OLDU

Samsun'un Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Barbie bebeğe benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan a yeni görev... Erdoğan imzaladı 1

Genç yaşına rağmen kariyerinde hızlı yükseliş gösteren Orhan'ın bu ataması, mülki idare camiasında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Barbie bebeğe benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan a yeni görev... Erdoğan imzaladı 2

Orhan'ın önümüzdeki günlerde Burdur'a geçerek yeni görevine başlaması bekleniyor.

Barbie bebeğe benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan a yeni görev... Erdoğan imzaladı 3

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yapan Tuğçe Orhan, Samsun Ladik Kaymakamı olmuş, güzelliğiyle gündem olmuştu.

Barbie bebeğe benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan a yeni görev... Erdoğan imzaladı 4

Orhan atamasının ardından Samsun Valiliği ve Ladik Belediyesi ziyaretlerini tamamlayarak görevine başlamıştı.

Barbie bebeğe benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan a yeni görev... Erdoğan imzaladı 5

'BARBİE BEBEK' LAKABI TAKILDI

Kimisi fotoğraf için "yapay zeka" yorumu yaparken kimisi de "Barbie bebek" ve "Cindy bebek" benzetmesi yaptı. Orhan'ın fotoğrafının altına binlerce yorum on binlerce de beğeni gelmişti.

Barbie bebeğe benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan a yeni görev... Erdoğan imzaladı 6

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ’da doğan Tuğçe Orhan, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2017 yılında dereceyle mezun oldu.

Aynı üniversitede Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlayan Orhan, İçişleri Bakanlığı'nın 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

Elazığ, Ankara, Düzce ve Bolu'da çeşitli staj ve görevlerde bulunan Orhan, Bolu'nun Seben ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı.

Barbie bebeğe benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan a yeni görev... Erdoğan imzaladı 7

KAYMAKAMLIĞA ASALETEN GETİRİLMİŞTİ

İngiltere'nin Londra kentinde dil eğitimi alan ve Birleşik Krallık'ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulunan Orhan, daha sonra Samsun'un Ladik ilçesine kaymakam vekili olarak atandı.

Şubatta yayımlanan bir kararnamede, Ladik Kaymakamlığı'na asaleten getirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyanın konuştuğu kaymakam: Tuğçe Orhan! Güzelliği ile dikkat çekti… Sosyal medyanın konuştuğu kaymakam: Tuğçe Orhan! Güzelliği ile dikkat çekti…

Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcılığı göreviyle kariyerinde yeni bir aşamaya geçiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında yeni celse'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında yeni celse
Özel hastane hangi ücretleri almaz? Uzman isim anlattıÖzel hastane hangi ücretleri almaz? Uzman isim anlattı

Anahtar Kelimeler:
kaymakam Burdur Samsun Barbie bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Finale adını yazdıran dörtlü! Elenen isim sosyal medyayı salladı

Finale adını yazdıran dörtlü! Elenen isim sosyal medyayı salladı

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.