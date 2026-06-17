'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev... Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanlığı tarafından Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar kapsamında Samsun'da dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı.

'BARBİE KAYMAKAM' TUĞÇE ORHAN BURDUR VALİ YARDIMCISI OLDU

Samsun'un Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Genç yaşına rağmen kariyerinde hızlı yükseliş gösteren Orhan'ın bu ataması, mülki idare camiasında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Orhan'ın önümüzdeki günlerde Burdur'a geçerek yeni görevine başlaması bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yapan Tuğçe Orhan, Samsun Ladik Kaymakamı olmuş, güzelliğiyle gündem olmuştu.

Orhan atamasının ardından Samsun Valiliği ve Ladik Belediyesi ziyaretlerini tamamlayarak görevine başlamıştı.

'BARBİE BEBEK' LAKABI TAKILDI

Kimisi fotoğraf için "yapay zeka" yorumu yaparken kimisi de "Barbie bebek" ve "Cindy bebek" benzetmesi yaptı. Orhan'ın fotoğrafının altına binlerce yorum on binlerce de beğeni gelmişti.

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ’da doğan Tuğçe Orhan, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2017 yılında dereceyle mezun oldu.

Aynı üniversitede Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlayan Orhan, İçişleri Bakanlığı'nın 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

Elazığ, Ankara, Düzce ve Bolu'da çeşitli staj ve görevlerde bulunan Orhan, Bolu'nun Seben ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı.

KAYMAKAMLIĞA ASALETEN GETİRİLMİŞTİ

İngiltere'nin Londra kentinde dil eğitimi alan ve Birleşik Krallık'ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulunan Orhan, daha sonra Samsun'un Ladik ilçesine kaymakam vekili olarak atandı.

Şubatta yayımlanan bir kararnamede, Ladik Kaymakamlığı'na asaleten getirildi.

Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcılığı göreviyle kariyerinde yeni bir aşamaya geçiyor.