HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sosyal medyanın konuştuğu kaymakam: Tuğçe Orhan! Güzelliği ile dikkat çekti…

Samsun’un Ladik ilçesine kaymakam olarak atanan Tuğçe Orhan güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu. Orhan’ın fotoğraflarına "Barbie bebek" benzetmeleriyle güzelliğine dikkat çeken çok sayıda yorum geldi.

Sosyal medyanın konuştuğu kaymakam: Tuğçe Orhan! Güzelliği ile dikkat çekti…

Samsun Ladik Kaymakamlığı'na atanan Tuğçe Orhan sosyal medyada çok konuşuldu. Orhan'ın atamasından çok dış görünüşü sosyal medyada gündem olurken fotoğrafın altına binlerce yorum yapıldı, on binlerce beğeni geldi.

Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yapan Tuğçe Orhan, Samsun Ladik Kaymakamı oldu. Sosyal medyada ise Orhan'ın ataması değil güzelliği konuşulmaya başlandı.

Kimisi fotoğraf için "yapay zeka" yorumu yaparken kimisi de "Barbie bebek" ve "Cindy bebek" benzetmesi yaptı. Orhan'ın fotoğrafının altına binlerce yorum on binlerce de beğeni geldi.

Sosyal medyanın konuştuğu kaymakam: Tuğçe Orhan! Güzelliği ile dikkat çekti… 1

Orhan atamasının ardından Samsun Valiliği ve Ladik Belediyesi ziyaretlerini tamamlayarak görevine başladı.

Sosyal medyanın konuştuğu kaymakam: Tuğçe Orhan! Güzelliği ile dikkat çekti… 2

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ’da doğdu. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2017 yılında dereceyle mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. Ardından Fırat Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

Sosyal medyanın konuştuğu kaymakam: Tuğçe Orhan! Güzelliği ile dikkat çekti… 3

Sosyal medyanın konuştuğu kaymakam: Tuğçe Orhan! Güzelliği ile dikkat çekti… 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce'de tüyleri diken diken eden görüntülerDüzce'de tüyleri diken diken eden görüntüler
İki seçenek sunulacak! Deprem sonrası Sındırgı'dan duyurduİki seçenek sunulacak! Deprem sonrası Sındırgı'dan duyurdu

Anahtar Kelimeler:
kaymakam Samsun Ladik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.