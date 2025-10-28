Sosyal medyanın konuştuğu kaymakam: Tuğçe Orhan! Güzelliği ile dikkat çekti…

Samsun Ladik Kaymakamlığı'na atanan Tuğçe Orhan sosyal medyada çok konuşuldu. Orhan'ın atamasından çok dış görünüşü sosyal medyada gündem olurken fotoğrafın altına binlerce yorum yapıldı, on binlerce beğeni geldi.

Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yapan Tuğçe Orhan, Samsun Ladik Kaymakamı oldu. Sosyal medyada ise Orhan'ın ataması değil güzelliği konuşulmaya başlandı.

Kimisi fotoğraf için "yapay zeka" yorumu yaparken kimisi de "Barbie bebek" ve "Cindy bebek" benzetmesi yaptı. Orhan'ın fotoğrafının altına binlerce yorum on binlerce de beğeni geldi.

Orhan atamasının ardından Samsun Valiliği ve Ladik Belediyesi ziyaretlerini tamamlayarak görevine başladı.

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ’da doğdu. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2017 yılında dereceyle mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. Ardından Fırat Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.