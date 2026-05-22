Barda darp edilen şahıs sosyal medyada paylaşım yaparak yardım istedi: 7 gözaltı

Samsun’un Atakum ilçesinde bir eğlence mekanı olan barda meydana gelen darp, olayıyla ilgili mağdur sosyal medya hesabı üzerinden yardım isteyip yaşadığı dehşet anlarını anlatınca aralarında bar sahibi ve çalışanlarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs gece saat 03.30 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki müşteri olarak gittiği bir barda 6-7 kişinin kendisini darp ettiğini ileti süren J.B.(27) sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak yaşadığı dehşet anlatını anlattı. Bar çalışanlarının kendisini darp edip yaraladığını söyleyen J.B., daha sonra bindiği taksiden indirilerek taksi içerisinde de darp edildiğini öne sürdü. Olayın ardından yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan mağdurun, İstanbul’da Harbiye Polis Merkezi’nde müşteki olarak ifadesi alındı.

Olaydan bir gün sonra aynı mekanda yaşanan ikinci olayda ise A.S.’nin (25) mekan çalışanları tarafından darp edildiği iddia edildi. Olay sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi’nde burnunda darp ve kanama olduğuna dair rapor düzenlendiği, ancak mağdurun resmi müracaatta bulunmadığı öğrenildi.

Olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahibi N.Ç. ile çalışanlar Y.T., S.G., Y.T., M.C., Ö.A. ve M.B., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.



