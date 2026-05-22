Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde '22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Bu anlamlı buluşmanın finans sektörümüz başta olmak üzere ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"FİNANSAL FARKINDALIĞIN HER YAŞ GRUBUNDA OLUŞTURULMASINA KATKI SAĞLIYOR"

Sözlerimin hemen başında, düzenlediği eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile finansal okuryazarlığın ülke geneline yaygınlaştırılmasında önemli payı olan Sermaye Piyasası Kurulumuzu tebrik ediyorum. Bakanlıklarımız, kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülen bu çalışmalar, ilkokul çağındaki gençlerimizden hane halkına kadar finansal farkındalığın her yaş grubunda oluşturulmasına katkı sağlıyor.

"PİYASADAKİ BEKLENTİ VE İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI ÖNEM ARZ EDİYOR"

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi üretimden ihracata, yatırımdan istihdama ekonominin tüm bileşenleri, sermaye ve finans piyasalarındaki istikrara bağlıdır. Aynı şekilde milli gelir ve refah seviyesindeki artış da finansal sistemlerin sorunsuz, öngörülebilir, manipülasyon ve spekülasyonlardan arındırılmış bir şekilde çalışmasıyla doğru orantılıdır. Bir ülkenin sermaye piyasaları ne kadar güçlü ise üretim kapasitesi, teknoloji yatırımı, girişimcilik ruhu ve rekabet gücü de o kadar kuvvetli olur. Sermaye ve finans piyasalarının adil, şeffaf ve güvenli bir şekilde işlemesi, piyasadaki beklenti ve ihtiyaçların karşılanması bu bakımdan büyük önem arz ediyor.

"ÇOK BOYUTLU BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bugün gelişmiş ülke ekonomilerine baktığımızda, hepsinin gerisinde derinleşmiş finansal yapılar ve güçlü sermaye piyasaları görüyoruz. Fakat şurası da bir hakikat ki dijital teknolojilerin ve yapay zekânın diğer alanlar gibi finans piyasalarını da dönüştürdüğü önemli bir dönemi yaşıyoruz. Tasarruf alışkanlıklarından yatırım kararlarına, dijital ödeme sistemlerinden siber güvenliğe, sanal kumar ve yasa dışı bahislerden dijital finans tehditlerine uzanan çok boyutlu bir tabloyla karşı karşıyayız.

"TÜRKİYE KRİZLERE KARŞI DAYANIKLILIĞINI İSPAT ETMİŞTİR"

Devlet olarak İstanbul'u küresel bir finans ve cazibe merkezi yapmak için yoğun bir mesai harcadık, harcıyoruz. Dört hafta önce İstanbul Finans Merkezi'nde tertiplediğimiz “Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Türkiye” programıyla bu yöndeki kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Önceki gün Meclisimizde kabul edilen yasa teklifimizle ülkemize yabancı kaynak girişini teşvik edecek bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Bugün de İstanbul Finans Merkezi'ndeki yatırımcılara hizmet vermek üzere 'Tek Durak Ofis'imizin açılışını gerçekleştirdik. Bütün bunları özellikle şunun için çok önemsiyoruz. Son dönemde bölgemizde yaşanan hadiseler, Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasitesiyle, toplumsal dayanışmasıyla ve yönetimde sağladığı istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir"