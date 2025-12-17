HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bardaki 15 bin liralık hesap kavgası cinayetle bitti! Katil 14 yaşında

İçerik devam ediyor

Adana'da bir eğlence mekanında çıkan hesap kavgası cinayetle bitti. Hüseyin Çevik (46) 15 bin liralık hesabı ödemeyince mekanın ortağı ve solisti Kenan Arslan (42) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Çevik'in yanında bulunan 14 yaşındaki akrabası B.D., silahını çıkartıp Arslan'ı vurdu. Arslan hayatını kaybederken, 14 yaşındaki katil ve Çevik tutuklandı. Çevik ifadesinde "Kenan yanıma gelerek, ‘Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun’ dedi. Rencide oldum" ifadelerini kullandı.

Olay, 11 Aralık’ta saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Eğlendiği mekanda hesabı ödemeden çıkan Hüseyin Çevik, aynı binadaki başka bir mekana gitti. Bunun üzerine iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan, yanına giderek Çevik’e tepki gösterdi.

Bardaki 15 bin liralık hesap kavgası cinayetle bitti! Katil 14 yaşında 1

MEKANDAN KOVULDU, AKRABASIYLA GERİ DÖNDÜ

Oturduğu masadaki bardak, çatal ve bıçakları rastgele fırlatan Hüseyin Çevik, mekan çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Bir süre sonra mekana akrabalarıyla birlikte dönen Çevik, Arslan’ı konuşmak için dışarı çağırdı.

Bardaki 15 bin liralık hesap kavgası cinayetle bitti! Katil 14 yaşında 2

SİLAHI ÇIKARTIP ATEŞ ETTİ

Burada çıkan tartışmada Hüseyin Çevik’in yanındaki B.D., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kenan Arslan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

Bardaki 15 bin liralık hesap kavgası cinayetle bitti! Katil 14 yaşında 3

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Arslan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kenan Arslan, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Arslan, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Hüseyin Çevik ile kavgada ayağından yaralanan B.D.’yi hastanede gözaltına aldı.

Bardaki 15 bin liralık hesap kavgası cinayetle bitti! Katil 14 yaşında 4

HESAP 15 BİN LİRA GELMİŞ

Öte yandan, Hüseyin Çevik’e gelen hesabın 15 bin lira olduğu, bir süredir de çevredeki mekanlarda ödeme yapmadan eğlendiği ortaya çıktı.

"RENCİDE OLDUM"

Emniyete götürülen şüphelilerden Çevik, ifadesinde, “Başka bara geçtim. Kenan yanıma gelerek, ‘Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun’ dedi. Rencide oldum” diye konuştu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çevik ile B.D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 kilo vermişti! Tanju Özcan hastalığını açıkladı20 kilo vermişti! Tanju Özcan hastalığını açıkladı
Korkunç detaylar: "Tecavüz etti, evlendik şiddet başladı"Korkunç detaylar: "Tecavüz etti, evlendik şiddet başladı"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana kavga hesap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.