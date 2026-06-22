Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz haftalarda Barış Boyun liderliğindeki organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da toplam 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 45 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimlerden 6'sı ise örgütün avukat yapılanmasında rol alan isimlerdi.

"BARIŞ BOYUN'UN SELAMIYLA..."

Sabah'ta yer alan habere göre gizli tanık Kartal'ın beyanlarına göre, örgütün hukuk birimi bir savunma mekanizmasından ziyade bir "ifade manipülasyon merkezi" gibi çalışıyor. Kartal, örgütün vekaletli avukatı Çağla Merve Özdemir'in uzun yıllardır bu yapının merkezinde olduğunu belirtti.

İfadelere göre Özdemir, yakalanan örgüt üyelerinin aleyhte beyan vermesini engellemek için bizzat veya yönlendirdiği diğer avukatlar aracılığıyla devreye giriyor. Kartal, Özdemir'in Barış Boyun'un adını ve selamını kullanarak şüpheliler üzerinde baskı kurduğunu ve verilen ifadelerin örgüt hiyerarşisini koruyacak şekilde değiştirilmesini sağladığını iddia etti.

BOYUN'DAN DİREKT TALİMAT ALIYOR

Ayrıca Özdemir'in sık sık İtalya'ya giderek cezaevindeki Boyun'dan doğrudan talimat aldığı ve bu talimatları sahadaki yöneticilere (Mert Gültepe, Gurur İşinçelik) ilettiği de teknik takibe takılan bilgiler arasında yer alıyor.

BİR TOPLANTIDAN 5 MİLYON TL

Örgütün en büyük gelir kaynağı olan ve "cemaat" olarak adlandırılan sözde yargılama toplantıları, gizli tanık Kartal tarafından detaylandırıldı. Kartal, bu toplantıları Barış Boyun'un ablası Türkan Boyun'un organize ettiğini ve bizzat katıldığını belirtti.

Gizli tanığın verdiği bilgilere göre, örgütün hedef aldığı kişilere "ceza" kestiği tek bir toplantıdan yaklaşık 4-5 milyon TL gelir elde edilebiliyor. Bu paranın dağıtımı ise örgütün devamlılığı için hayati önem taşıyor.

PARALAR NASIL KULLANILIYOR

Bir kısmı cezaevindeki örgüt üyelerine ve ailelerine "maaş" olarak dağıtılıyor. Büyük bir bölümü yurt dışındaki Barış Boyun'a ve yönetici kadroya gönderiliyor. Kalan meblağ ise örgütün cephanesini yenilemek için silah ve yeni adam teminine ayrılıyor.

PARAYI BİZZAT O YÖNETİYOR

Avukatların sadece kuryelik yapmadığı, aynı zamanda suç gelirlerinden pay aldığı da saptandı. Gizli tanık Kartal, avukat Çağla Merve Özdemir'in kurulan "cemaatlerden" elde edilen paralardan şahsi pay aldığını ve cezaevindeki para trafiğini bizzat yönettiğini iddia etti.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ÇIKTI

Diğer yandan, avukatlar Nisa Can, Tahsin Beşir Babur ve Mahmut Canbaz'ın, gözaltındaki şüpheli Yusuf Atlı'ya; Barış Boyun ve Batuhan Beşayoğlu'nu "tanımadığını" söylemesi yönünde baskı yaptığı tespit edildi.

Avukat Nisa Can'ın şüpheliye "Telefon şifreni sakın verme, telefonunu temizledin mi?" şeklinde mesajlar atarak dijital delillerin karartılmasına yardımcı olduğu da dosyadaki WhatsApp yazışmalarıyla kanıtlandı.

Dosyada yer alan bilgiler, Barış Boyun'un ablası Türkan Boyun ve kardeşi Zeynep Çavunt'un (Canan Boyun), avukatlar üzerinden İtalya ile İstanbul arasındaki bağı koparmadığını gösteriyor.

Gizli tanık Kartal, Türkan Boyun'un örgüt eylemlerini koordine ettiğini ve İtalya'dan avukat Özdemir aracılığıyla gelen talimatları örgüt mensuplarına yayarak suç mekanizmasını canlı tuttuğunu vurguladı.