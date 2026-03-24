HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Barış konuşulurken, iki ülke daha savaşa mı giriyor? Olay BAE ve Suudi Arabistan iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılara 5 gün ara verdiklerini ve anlaşmanın yakın olduğunu açıklamasının ardından tüm dünya rahat bir nefes alsa da son gelen haberler endişe yarattı. İran'ın ABD üssü bulunan ülkelere yönelik füze saldırılarının devam ettiği belirtilirken; iki ülkenin daha savaşa girme aşamasında olduğu iddia edildi. ABD Basını, BAE ve Suudi Arabistan'ın savaşa doğrudan katılabileceğini yazdı.

Barış konuşulurken, iki ülke daha savaşa mı giriyor? Olay BAE ve Suudi Arabistan iddiası
Devrim Karadağ

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası başlayan İran savaşında 25. güne girildi. Karşılıklı restlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen 'anlaşma yakın' açıklaması barış umudunu yeşertse de gece boyu karşılıklı saldırıların sürdüğü belirtildi. Gelen son haberler ise savaşın daha da büyüyebileceği endişesini ortaya koydu.

KÖRFEZ ÜLKERİ TAVIRLARINI SERTLEŞTİRDİ

Nefes'in Amerikan gazetesi Wall Street Journal'dan (WSJ) aktardığı habere göre çatışmaların başından bu yana "savaşın dışında kalma" politikası izleyen ülkelerin son zamanlarda tutumlarını sertleştirdiği belirtildi.

Barış konuşulurken, iki ülke daha savaşa mı giriyor? Olay BAE ve Suudi Arabistan iddiası 1

RİYAD HAVA ÜSSÜNÜ ABD'YE AÇTI

WSJ'nin haberinde savaşın başlarında üslerinin ve hava sahasının İran'a saldırılarda kullanılmasına izin vermeyen Suudi Arabistan'ın Kral Fahd Hava Üssü'nü ABD ordusunun kullanımına açtığını aktardı.

SAVAŞA KATILMA KARARI AN MESELESİ

Gazeteye konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın İran'dan gelen saldırılara karşı caydırıcılığı yeniden tesis etmeye kararlı olduğunu ve savaşa katılım kararının "an meselesi" olduğunu belirtti.

Barış konuşulurken, iki ülke daha savaşa mı giriyor? Olay BAE ve Suudi Arabistan iddiası 2

"SABRIMIZ SONSUZ DEĞİL" DEMİŞTİ

Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan geçen haftaki açıklamasında "Sabrımız sonsuz değil. Körfez ülkelerinin karşılık vermeyeceğini düşünmek hatalı bir hesap olacaktır" demişti.

Barış konuşulurken, iki ülke daha savaşa mı giriyor? Olay BAE ve Suudi Arabistan iddiası 3

BAE'DE EKONOMİK BASKI DEVREYE GİRDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) cephesinde ise farklı bir silah devreye alındı. BAE, Dubai'deki İran Hastanesi ve İran Kulübü'nü, Tahran yönetimiyle bağlantılı oldukları ve BAE yasalarını ihlal eden faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle kapattı.

WSJ, İranlı iş insanları için kritik bir finans merkezi olan Dubai'de böyle bir adımın atılmasının Tahran'ın dövize erişimini ve küresel ticaret ağlarının ciddi ölçüde kısıtlanmasına yol açabileceğini ifade etti.

BAE savaşın ilk günlerinde de ağır saldırılara maruz kalmaları halinde milyarlarca dolarlık İran varlığının dondurulabileceği konusunda uyarmıştı.

Barış konuşulurken, iki ülke daha savaşa mı giriyor? Olay BAE ve Suudi Arabistan iddiası 4

YOĞUN TELEFON DİPLOMASİSİ

Körfez ülkelerinin Trump yönetimiyle yoğun telefon diplomasisi yürüttüğünü aktaran WSJ, İran'ın askeri kapasitesi tamamen yok edilmeden müzakere masasına oturulmaması konusunda Washington'a baskı yaptığı iddia edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'den kritik İsrail hamlesi: "Derhal terk edin" Çin'den kritik İsrail hamlesi: "Derhal terk edin"
Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya’da trafik kazası: 5 yaralıKonya’da trafik kazası: 5 yaralı
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktıAlaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Suudi Arabistan ABD Amerika Birleşik Devletleri bae
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.