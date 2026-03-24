Barış konuşulurken, iki ülke daha savaşa mı giriyor? Olay BAE ve Suudi Arabistan iddiası

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası başlayan İran savaşında 25. güne girildi. Karşılıklı restlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen 'anlaşma yakın' açıklaması barış umudunu yeşertse de gece boyu karşılıklı saldırıların sürdüğü belirtildi. Gelen son haberler ise savaşın daha da büyüyebileceği endişesini ortaya koydu.

KÖRFEZ ÜLKERİ TAVIRLARINI SERTLEŞTİRDİ

Nefes'in Amerikan gazetesi Wall Street Journal'dan (WSJ) aktardığı habere göre çatışmaların başından bu yana "savaşın dışında kalma" politikası izleyen ülkelerin son zamanlarda tutumlarını sertleştirdiği belirtildi.

RİYAD HAVA ÜSSÜNÜ ABD'YE AÇTI

WSJ'nin haberinde savaşın başlarında üslerinin ve hava sahasının İran'a saldırılarda kullanılmasına izin vermeyen Suudi Arabistan'ın Kral Fahd Hava Üssü'nü ABD ordusunun kullanımına açtığını aktardı.

SAVAŞA KATILMA KARARI AN MESELESİ

Gazeteye konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın İran'dan gelen saldırılara karşı caydırıcılığı yeniden tesis etmeye kararlı olduğunu ve savaşa katılım kararının "an meselesi" olduğunu belirtti.

"SABRIMIZ SONSUZ DEĞİL" DEMİŞTİ

Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan geçen haftaki açıklamasında "Sabrımız sonsuz değil. Körfez ülkelerinin karşılık vermeyeceğini düşünmek hatalı bir hesap olacaktır" demişti.

BAE'DE EKONOMİK BASKI DEVREYE GİRDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) cephesinde ise farklı bir silah devreye alındı. BAE, Dubai'deki İran Hastanesi ve İran Kulübü'nü, Tahran yönetimiyle bağlantılı oldukları ve BAE yasalarını ihlal eden faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle kapattı.

WSJ, İranlı iş insanları için kritik bir finans merkezi olan Dubai'de böyle bir adımın atılmasının Tahran'ın dövize erişimini ve küresel ticaret ağlarının ciddi ölçüde kısıtlanmasına yol açabileceğini ifade etti.

BAE savaşın ilk günlerinde de ağır saldırılara maruz kalmaları halinde milyarlarca dolarlık İran varlığının dondurulabileceği konusunda uyarmıştı.

YOĞUN TELEFON DİPLOMASİSİ

Körfez ülkelerinin Trump yönetimiyle yoğun telefon diplomasisi yürüttüğünü aktaran WSJ, İran'ın askeri kapasitesi tamamen yok edilmeden müzakere masasına oturulmaması konusunda Washington'a baskı yaptığı iddia edildi.