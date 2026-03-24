Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına kritik uyarı: "Derhal ülkeyi terk edin"

ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş 25'inci gününde sürüyor. Taraflar gün aşırı açıklamalar yaparken, Çin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Çin bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle İsrail'deki vatandaşlarının ülkeyi en kısa sürede terk etmesini istedi. Öte yandan savaşın başında Çin, İran'daki vatandaşları için 'ülkeyi terk edin' uyarısında bulunurken, İsrail'deki vatandaşları için ilk kez böyle bir uyarı yayımladı. İşte tüm detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İran arasında yapılan nükleer müzakereler sonuç vermemiş ve ABD/İsrail, İran'a saldırarak Orta Doğu'daki savaşın fitilini ateşlemişti. Orta Doğu'da patlak veren savaş 25'inci gününde de sürüyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump frene basarken, art arda gelen açıklamalar ise kafaları karıştırmıştı.

ÇİN'DEN İSRAİL HAMLESİ

ABD ile İran arasında görüşmelerin olduğu yapılan açıklamalar ile aktarılırken, bu açıklamalar sonrası savaşın bitip bitmeyeceği merak konusu oldu. Tüm bunlar yaşanırken Çin'den gelen hamle ise kafaları karıştırdı.

"ÜLKEYİ TERK EDİN"

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği İsrail'de yaşayan vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda; İsrail'e yönelik dron saldırılarının kapsamının, sıklığının ve yoğunluğunun giderek arttığı, bunun da can ve mal kayıplarına yol açtığına dikkat çekildi. Sığınaklara zamanında ulaşamadığı için saldırılardan zarar görenlerin sayısının da arttığına vurgu yapılarak, vatandaşların ülkeyi en kısa zamanda terk etmeleri gerektiği belirtildi.

TABA SINIR KAPISI'NA YÖNLENDİRİLİYORLAR

Çin hükümetinin ülkeyi terk etmek isteyen vatandaşların Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı'ndan tahliyesini organize edeceği bilgisine yer verilen uyarıda, halen İsrail'de yaşayan vatandaşlara, havaalanları, limanlar, elektrik santralleri, rafineriler ve diğer kilit altyapı tesisleri ile hassas askeri bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Çin, savaşın ilk günlerinde İran'daki vatandaşları için ülkeyi terk etmeleri yönünde uyarı yayımlamış, İsrail'deki vatandaşları için ise ülkeyi terk etme uyarısında bulunmamıştı.

