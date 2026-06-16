Barış Terkoğlu 'kuvvetle muhtemel' diyerek iddia etti! Yeni operasyonlar yolda mı?

Beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturmada serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen kişilere ve şirketlere yönelik operasyon düzenlenmişti. 13 şirkete yönelik operasyonlarda şirketlere denetim kayyumu atanmıştı. Bu operasyonla ilişkili yeni farklı bir operasyonun daha yolda olduğu iddia edildi.

BEYAZ ET SONRASI KIRMIZI ETE DE OPERASYON YOLDA MI?

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun haberine göre, 13 şirkete yönelik operasyona benzer şekilde 'kırmızı et' üretimi ve satışı yapan şirketlerin de farklı bir soruşturmaya dahil edildiğini belirtti. Öte yandan bir diğer soruşturma ise Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan market zincirlerine yönelik ilerlemekte.

Terkoğlu, yakın zamanda her iki sektöre de benzer bir operasyonun olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.