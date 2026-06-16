HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Barış Terkoğlu 'kuvvetle muhtemel' diyerek iddia etti! Yeni operasyonlar yolda mı?

Geçtiğimiz günlerde beyaz et üreticilerine yönelik 13 şirketi kapsayan operasyon düzenlendi. 32 kişinin gözaltına alındığı ve şirketlere 'denetim kayyumu' atanması sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Gelen son bilgilere göre, gerçekleşen operasyonla paralel iki soruşturmanın daha yürütüldüğü ve bu soruşturmalara kırmızı et üretimi yapan şirketler ve dev market zincilerinin de dahil olduğu öğrenildi.

Barış Terkoğlu 'kuvvetle muhtemel' diyerek iddia etti! Yeni operasyonlar yolda mı?

Beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturmada serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen kişilere ve şirketlere yönelik operasyon düzenlenmişti. 13 şirkete yönelik operasyonlarda şirketlere denetim kayyumu atanmıştı. Bu operasyonla ilişkili yeni farklı bir operasyonun daha yolda olduğu iddia edildi.

Barış Terkoğlu kuvvetle muhtemel diyerek iddia etti! Yeni operasyonlar yolda mı? 1

BEYAZ ET SONRASI KIRMIZI ETE DE OPERASYON YOLDA MI?

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun haberine göre, 13 şirkete yönelik operasyona benzer şekilde 'kırmızı et' üretimi ve satışı yapan şirketlerin de farklı bir soruşturmaya dahil edildiğini belirtti. Öte yandan bir diğer soruşturma ise Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan market zincirlerine yönelik ilerlemekte.

Barış Terkoğlu kuvvetle muhtemel diyerek iddia etti! Yeni operasyonlar yolda mı? 2

Terkoğlu, yakın zamanda her iki sektöre de benzer bir operasyonun olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapı önüne ayakkabı bırakanlar yandı! Para cezası yoldaKapı önüne ayakkabı bırakanlar yandı! Para cezası yolda
Zehir tacirlerine geçit yok! 6 ilde dev operasyon: 221'i yakalandıZehir tacirlerine geçit yok! 6 ilde dev operasyon: 221'i yakalandı

Anahtar Kelimeler:
kırmızı et market
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.