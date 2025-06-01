Barış zirvesi önce dronlar havalandı! Ukrayna, Rus bombardıman uçaklarını vurduğunu duyurdu: "Topluca yanıyor"

Dünya, Rusya ile Ukrayna arasında yapılabilecek olası bir ateşkese odaklanmışken, bölgedeki gerginlik sürüyor. İki ülke arasında yarın İstanbul'da yapılacak olan görüşme öncesi Ukrayna, Rus uçaklarını vurduğu duyurdu.

SALDIRIYA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN BİR VİDEO PAYLAŞILDI

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) söz konusu saldırıya ait olduğu iddia edilen bir videoyu paylaştı. Videoda yanan uçaklar görüldü. Öte yandan bahsi geçen saldırıyla ilgili olarak Ukrayna Güvenlik Servisi'nde bir kaynak ülkenin önde gelen yayın organlarından Kyiv Independent'a demeç verdi.

"RUSYA'DA TOPLUCA YANIYOR"

"Düşman stratejik bombardıman uçakları Rusya’da topluca yanıyor. Bu, SBU'nun özel bir operasyonunun sonucu" açıklamasında bulunan kaynak şu ifadelere yer verdi:

"UKRAYNA GÜVENLİK SERVİSİ GENİŞ ÇAPLI ÖZEL OPERASYON YÜRÜTÜYOR"

"Şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Federasyonu'nun iç bölgelerinde düşman bombardıman uçaklarını yok etmeye yönelik geniş çaplı bir özel operasyon yürütüyor. SBU dronları, her gece Ukrayna şehirlerini bombalayan uçaklar üzerinde deneme yapıyor. Şu anda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40'tan fazla uçağın vurulduğu biliniyor"

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Saldırıya ilişkin hem Ukrayna hem de Rusya tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.