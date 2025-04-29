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Barışma ölümle bitti! 5 çocuk annesi kadının korkunç sonu

Adana'da 44 yaşındaki Serdar Şen, boşanma aşamasındaki eşi 38 yaşındaki Rabia Şen'i, bıçaklayarak öldürdü. Serdar Şen adliyeye sevk edilirken daha önce evden ayrılan Rabia Şen'in, kısa süre önce eşi Serdar Şen ile barışarak geri döndüğü ortaya çıktı.

Barışma ölümle bitti! 5 çocuk annesi kadının korkunç sonu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi 38 yaşındaki Rabia Şen'i, bıçaklayarak öldüren 44 yaşındaki Serdar Şen adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Nisan saat 03.30 sıralarında Şahin Özbilen Mahallesi, 263 Sokak’taki bir evde meydana geldi. 5 çocuk annesi Rabia Şen ile boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serdar Şen, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rabia Şen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Serdar Şen, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Yapılan araştırmada çiftin daha önce sıkça tartıştıkları ve evden ayrılan Rabia Şen’in kısa süre önce eşi Serdar Şen ile barışarak geri döndüğü belirtildi. Boşanma aşamasındaki çiftin yeniden tartıştıkları ve olayın gerçekleştiği bildirildi.

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Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Rabia Şen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Malatya'nın Darende ilçesine gönderildi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar Şen ise adliyeye sevk edildi. Şen, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Ben namusumu temizledim" dedi.

(DHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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