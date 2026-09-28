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Bariyerlere çarpan kamyon alev alev yandı, sürücü yaralı kurtuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyon bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Yaralı kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bariyerlere çarpan kamyon alev alev yandı, sürücü yaralı kurtuldu

Kaza saat 09.00 sıralarında Konya-Antalya D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesi sınırları içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki yük taşımacılığı yapan Seyfettin B. idaresindeki kamyon, bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Yanan kamyona ilk müdahaleyi bölgede konuşlanan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler yaparken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı Ekipler soğutma çalışması yaptı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Seyfettin B. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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