Bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

Afyonkarahisar'da bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışı Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. (41) idaresindeki 26 TR 005 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı.

ALEV ALAN OTOMOBİLDE FECİ ÖLÜM

Yangın çıkan otomobil içerisinden çıkamayan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, G.Ç. isimli şahıs ise yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi yangın söndürülürken, araç ise hurdaya döndü. Yapılan incelemenin ardından M.T.'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

