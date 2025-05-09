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Bariyerleri aşarak ilerleyen kamyon üst geçitten uçmaya ramak kala durdu

Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, orta bariyeri aşarak ilerlediği esnada uçmaya ramak kala üst geçidin bariyerine çarparak durdu.

Bariyerleri aşarak ilerleyen kamyon üst geçitten uçmaya ramak kala durdu

Kaza, Antakya çevre yolu Günyazı Mahallesi mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Oruçbey Lojistik’e ait Man marka hafriyat kamyonu, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kamyon, orta refüjdeki elektrik direğini de devirip, kenar bariyerlerine çarparak uçmaya ramak kala durdu. Bölgeye kısa sürede sağlık, 112 ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri de motor kısmında yangın çıkan araca müdahale etti. Aracın şerit değiştirdiği esnada karşı yönden araç gelmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay kaza
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