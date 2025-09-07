HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bartın'da 1 saatte 4 ağaca yıldırım düştü

Bartın'da 1 saat içerisinde 4 farklı noltadaki ağaca yıldırım düştü. Yangın çıkan ağaçlar, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Bartın'da 1 saatte 4 ağaca yıldırım düştü

Bartın'da dün gök gürültüsü ile birlikte sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış, bölgede çok sayıda yıldırımın düşmesine de neden oldu. Bugün de Bartın'da yağmur yağışı etkili oldu. Sağanak yağış sonrası düşen yıldırımlar 3 ayrı noktada yangın çıkardı. Yangın noktalarından biri Ulus ilçesi Ağaköy oldu. Ormanlık alana düşen yıldırım yangına sebep oldu. Dün yağışın etkili olduğu 1 saat içerisinde Ulus ilçesi Abdipaşa beldesine bağlı Çavuş köyündeki ormanlık alanda bulunan 2 farklı ağaca, Ulus ilçesine bağlı Ağa ve Eldeş köylerindeki ormanda bulunan 1'er ağaca olmak üzere toplamda 4 ağaca yıldırım düştü. Art arda düşen yıldırımların ardından yanan ağaçları gören köylülerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri de yönlendirildi.
Ormanlık alanda çıkan yangınlar, vatandaş ve ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Koltuğa oturmakta" ısrarcı; karşısında insan zinciri bulacak"Koltuğa oturmakta" ısrarcı; karşısında insan zinciri bulacak
Ambulans kovalayan baba-oğul ters kelepçeli adliyeye sevk edildiAmbulans kovalayan baba-oğul ters kelepçeli adliyeye sevk edildi

Anahtar Kelimeler:
Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Uçaklarda yeni dönem! Bedava oldu... Bakan Uraloğlu 'Zorunlu' diyerek duyurdu

Uçaklarda yeni dönem! Bedava oldu... Bakan Uraloğlu 'Zorunlu' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.