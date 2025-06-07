Bartın'da 2 gündür kayıptı! Kahreden haber

Olay, ilçeye bağlı Şile mahallesinde meydana geldi. Arife günü Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Kurucaşile ilçesine gelen Cemil Küçükbayrak, pazaryerinde balık alıp 2 katlı binadaki evine döndükten sonra yakınları kendisinden haber alınamadı. Öğle saatlerinde Safranbolu'dan ilçeye gelen eşi Sevim Küçükbayrak, eşine ulaşamayınca polise başvurdu. Polislerle birlikte eve gelen Sevim Küçükbayrak, binanın yanında yerde eşinin cansız bedeni ile karşılaştı. Çağırılan sağlık ekipleri, Cemil Küçükbayrak'ın öldüğünü tespit etti.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Mahallede komşuları Cemil Küçükbayrak'ı en son arife günü binanı giriş kapısı kilitli olduğu için, 2’nci kattaki evine merdiven koyarak girmeye çalıştığını gördüklerini ifade etti. Merdivenden düşerek öldüğü tahmin edilen Küçükbayrak’ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır