Bartın'da 59 yaşındaki Hatice Gülbezer üniversiteyi birincilikle bitirdi

Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşayan Hatice Gülbezer, yaklaşık 40 yıl önce üniversite sınavını kazanmasına rağmen ailesinin izni olmaması nedeniyle eğitim ve öğretim hayatını yarıda bıraktı. Evlenen ve 2 çocuğu olan Hatice Gülbezer, çocuklarını evlendirdikten sonra yeniden üniversite sınavına hazırlandı.



Ev hanımı Gülbezer, 2 yıl önce iyi bir puanla Bartın Üniversitesi Reklam ve Pazarlama Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım programını kazanarak kayıt yaptırdı. Bir taraftan eşi ve torununa bakan Gülbezer, her gün evine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Ağdacı Kampüsü’ne gitmeyi de ihmal etmedi.

"DAHA ÖNCE ÜNİVERSİTEYİ KAZANMIŞTIM AMA BABAM OKULA GÖNDERMEDİ"

2 yıl boyunca ailesini ve okulunu ihmal etmeyen Hatice Gülbezer, yoğun tempaya rağmen bölümü birincilikle bitirdi.

Mezuniyet törenine torunu, eşi ve çocuklarıyla birlikte katılan Hatice Gülbezer, "Daha önce üniversiteyi kazanmıştım ama babam okula göndermedi. Çocuklarımı evlendirdikten sonra, seneler sonra yeniden sınava girdim ve kazandım. İçimde kalmıştı. 2 yıldır zorluklara rağmen üniversiteyi aksatmadım. Bölüm birincisi olarak bitirdim. Çok mutluyum. Eşim, çocuklarım ve torunumla birlikte mezuniyet törenine geldik" diye konuştu.



"SÜREKLİ DERSLERE KATILAN VE BAŞARILI BİR ÖĞRENCİ"

Bölüm birincisi olan Gülbezer’e, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cihangir Kasapoğlu tarafından plaket verildi.

Plaketi veren Kasapoğlu, Hatice Gülbezer’i kutlayarak, "Hatice hanım, sürekli derslere katılan ve başarılı bir öğrenciydi. Yaşına ve diğer zorluklara rağmen bölümü birincilikle bitirdi, kendisini kutlıyoruz" diye konuştu.



Öte yandan, Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü’nde gerçekleşen mezuniyet törenine kent protokolü, mezuniyet sevinci yaşayan son sınıf öğrencisi 3 bin 302 öğrenci ve aileleri de katıldı.

Büyük sevinç yaşayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini almaları ve mezuniyet yeminin ardından hep birlikte kep fırlattı.

(İHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır