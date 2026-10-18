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Bartın'da Arıt Deresi'nin debisinin yükselmesiyle tarım alanlarını su bastı

Bartın'da sağanağın ardından Arıt Deresi'nin debisinin yükselmesiyle tarım alanları sular altında kaldı, Düzce'de bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Bartın'da Arıt Deresi'nin debisinin yükselmesiyle tarım alanlarını su bastı

Merkeze bağlı Arıt köyünden geçen derenin Çöme Boğazı mevkisinde sular yükseldi.

Dere taşma noktasına gelirken, köyde bazı tarım alanları sular altında kaldı.

Şiddetli akan derenin taşıdığı toprak nedeniyle Bartın Irmağı'nın rengi de kırmızıya döndü.

Şiddetli akışı ve kızıl rengiyle dikkat çeken akarsuyu araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntüledi.

DÜZCE

Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle dere kenarındaki bazı evleri su bastı, ağaçlar devrildi.

İl genelinde gece saatlerinden itibaren sağanak ve şiddetli rüzgar etkisini gösterdi.

Düzce Belediyesi ekipleri, Afet İşleri Müdürlüğü koordinesinde kentin çeşitli noktalarında rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçları kaldırma çalışması yürüttü.

Gölyaka ilçesine bağlı Yazıpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Cumayeri ilçesinde bazı ev ve arazileri su bastı.

İlçe belediyeleri kent genelinde su tahliye çalışması başlattı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Bartın
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