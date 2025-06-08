Bartın'da bir garip olay! Yaptığına kimse anlam veremedi... Yaya geçidinden defalarca geçti, yol ortasında durdu

Olay, dün akşamüzeri, Bartın-Ankara kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bir yaya, defalarca yaya geçidinden karşıya geçip geri döndü.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKTU

Araçların hızla yaklaşmasını bekleyip yolun karşısına geçen yaya, bir ara da yaya geçidinin ortasında aniden durarak trafik güvenliğini tehlikeye soktu.

MİNİBÜSE BİNEREK BÖLGEDEN AYRILDI

Yaya, bir süre aynı şekilde yolun karşısına geçip geri döndükten sonra bir minibüse binerek bölgeden ayrıldı. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)