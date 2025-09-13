HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bartın'da bir haftada araması bulunan 6 kişi yakalandı

Bartın'da son bir haftada 8 bin 500 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi ise gözaltına alındı.

Bartın'da bir haftada araması bulunan 6 kişi yakalandı

Bartın Emniyet Müdürlüğü tarafından 6-12 Eylül tarihlerinde yürütülen çalışmalarda 8 bin 500 şahıs sorgulandı. Ekipler yaptıkları kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca ekipler, son bir haftada gerçekleştirdiği, kontrol, denetim ve operasyonlarda ise 1 adet kurusıkı tabanca, 20 adet kurusıkı fişek, 48 adet fişek, 5,3 gram uyuşturucu madde, bir miktar bonzai maddesi ele geçirdi. Narkotik Şube Müdürlüğü'nce ise 54 adet sentetik ecza maddesine el kondu. İncelemelerde KOM Şube Müdürlüğü tarafından ise 1 adet kaçak cep telefonu, 30 litre etil alkol ele geçirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıllar sonra çiçek açtı! Koruma altına alındıYıllar sonra çiçek açtı! Koruma altına alındı
Ankara'da ilginç görüntü! Ayı masaya oturup servis bekledi...Ankara'da ilginç görüntü! Ayı masaya oturup servis bekledi...

Anahtar Kelimeler:
Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump'tan Rusya kararı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump'tan Rusya kararı

İmamoğlu'nun duruşma fotoğraflarını çekip paylaşanlara soruşturma!

İmamoğlu'nun duruşma fotoğraflarını çekip paylaşanlara soruşturma!

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı!

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı!

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Kapalıçarşı'da özel harekat polisleri böyle bekledi!

Kapalıçarşı'da özel harekat polisleri böyle bekledi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.