Bartın'da bir haftada araması bulunan 6 kişi yakalandı

Bartın Emniyet Müdürlüğü tarafından 6-12 Eylül tarihlerinde yürütülen çalışmalarda 8 bin 500 şahıs sorgulandı. Ekipler yaptıkları kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca ekipler, son bir haftada gerçekleştirdiği, kontrol, denetim ve operasyonlarda ise 1 adet kurusıkı tabanca, 20 adet kurusıkı fişek, 48 adet fişek, 5,3 gram uyuşturucu madde, bir miktar bonzai maddesi ele geçirdi. Narkotik Şube Müdürlüğü'nce ise 54 adet sentetik ecza maddesine el kondu. İncelemelerde KOM Şube Müdürlüğü tarafından ise 1 adet kaçak cep telefonu, 30 litre etil alkol ele geçirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır