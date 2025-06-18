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Bartın’da çocuk istirmarcısı tutuklandı

Bartın’da bir çocuğu sosyal medya hesabı üzerinden kandırıp istismar eden şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bartın’da çocuk istirmarcısı tutuklandı

Bartın’da yaşayan 37 yaşındaki R.A., sosyal medya hesabı ile yaşı küçük bir kız çocuğunu tuzağına düşürdü. İddiaya göre, yaşını küçük olarak tanıtan R.A., çocuğu kandırarak istismarda bulundu.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ailenin şikayeti üzerine Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda şahsın kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler cumhuriyet savcısının talimatı ile operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan R.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, R.A.’nın tehdit ve hakaret suçlarından da bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın istismar
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