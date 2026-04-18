Bartın'da feci kaza: Aracın altında kalan kadını ekipler kurtardı

Bartın'da kavşakta kendisine çarpan aracın altında sıkışan kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Kaza ve kurtarma çalışması nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kenara çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açılırken, polis kaza yerinde inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın-Amasra kara yolu Arıt kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan C.K. isimli kadına 74 BS 202 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın ardından yere düşen kadın, minibüsün altında kaldı. Kazanın ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

TALİHSİZ KADIN ARACIN ALTINDA KALDI

Ekipler, aracın altında sıkışan kadını kurtarmak için seferber oldu. Yürütülen çalışmaların ardından yaralı kadın kurtarılarak, önce sedyeye sonra ambulansa alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından C.K., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ve kurtarma çalışması nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kenara çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açılırken, polis kaza yerinde inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

