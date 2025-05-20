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Bartın'da hava fişek rampası patladı: 1 yaralı

Bartın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen havai fişek gösterilerinde rampanın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Bartın'da hava fişek rampası patladı: 1 yaralı

Bartın Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından Arda Sivaslı ve Grup Touche konseri düzenlendi. Programda havai fişek gösterisi de yapıldı. Gösteri esnasında havai fişek rampalarından birinin patlaması sonucu A.İ. isimli görevli yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın
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