Bartın'da kahreden olay: Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü!

Bartın'dali olay, dün akşam saatlerinde Hoca köyünde meydana geldi. Köyden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormana kesime giden Hakkı Ünal’ın testere ile kestiği ağaç üzerine devrildi.

KENDİSİNE ULAŞAMAYINCA JANDARMAYA HABER VERDİLER

Ailesi Ünal’a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Ünal’ı, bir ağacın altında hareketsiz halde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan kontrolde, Hakkı Ünal'ın öldüğü tespit edildi. Hakkı Ünal’ın cesedi, otopsisi için Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA