HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bartın'da kahreden olay: Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü!

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanda kestiği ağacın altında kalan 65 yaşındaki Hakkı Ünal, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da kahreden olay: Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü!

Bartın'dali olay, dün akşam saatlerinde Hoca köyünde meydana geldi. Köyden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormana kesime giden Hakkı Ünal’ın testere ile kestiği ağaç üzerine devrildi.

KENDİSİNE ULAŞAMAYINCA JANDARMAYA HABER VERDİLER

Ailesi Ünal’a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Ünal’ı, bir ağacın altında hareketsiz halde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan kontrolde, Hakkı Ünal'ın öldüğü tespit edildi. Hakkı Ünal’ın cesedi, otopsisi için Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş makinesi operatörü karda kaybolan keçiyi sahiplerine ulaştırdıİş makinesi operatörü karda kaybolan keçiyi sahiplerine ulaştırdı
Malatya’da ruhsatsız silah operasyonuMalatya’da ruhsatsız silah operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.