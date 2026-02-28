HABER

Seyyar satıcılar, kendilerini uyaran zabıtalara bıçakla saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 seyyar satıcı, kendilerini uyaran zabıta memurlarına bıçakla saldırdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 seyyar satıcı, kendilerini uyaran zabıta memurlarına bıçakla saldırdı. Olayda bir zabıta memuru darp sonucu yaralanırken, 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 11.30 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı’nda meydana geldi. İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım üzerinde izinsiz şekilde hurma fidanı sattıkları belirtilen Oğuzhan B. ile Anıl B.’yi uyarınca, taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada 2 seyyar satıcı, zabıta görevlilerine bıçakla saldırdı. Arbede sırasında zabıta memuru R.B. (61) darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı zabıta memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan zabıta memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler Oğuzhan B. ile Anıl B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin darbettiği zabıta memurunun yanındaki kişiye yumruk attığını öne sürerek, “Öldürürüm lan sizi” dediği duyuldu.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

‘SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Olayın ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sanal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Açıklamada, “Bugün görev başında bulunan Zabıta Müdürlüğümüzden kıymetli çalışma arkadaşımız Rasim B.’ye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Cumartesi Pazarı alanı dışında, kurallara aykırı şekilde kurulan ve ilçe dışından gelen seyyar satıcılara müdahale sırasında yaşanan olayda, personelimize fiziki saldırıda bulunulmuş; dudağına 4 dikiş atılmış ve göz çevresinde darp meydana gelmiştir. Zabıta teşkilatımız; esnafımızın hakkını korumak, haksız rekabeti önlemek, şehir düzenini sağlamak ve toplumun ortak yaşam alanlarını güvenli tutmak adına gece gündüz demeden fedakârca görev yapmaktadır. Kamu düzenini sağlamak ve vatandaşlarımızın huzur içerisinde alışveriş yapabilmesi için görevini yerine getiren zabıta personelimize yönelik bu saldırı asla kabul edilemez. Görevini layıkıyla yerine getirirken saldırıya uğrayan çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

