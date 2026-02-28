HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Reuters duyurdu! İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh öldürüldü iddiası

Dünya bugün ABD ve İsrail'in İran saldırısıyla sarsıldı. İran'ın da karşılık vermesi üzerine bölgede bir anda alarm verildi. İsrail saldırıyı tamamlandıklarını ifade etti. Öte yandan İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh'in öldürüldüğü iddia edildi.

Reuters duyurdu! İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh öldürüldü iddiası
Recep Demircan

ABD ve İsrail bugün sabah saatlerinde İran'a saldırılar düzenlendi. İran'da karşılık olarak İsrail'i ve Orta Doğu'da bulunan ABD üslerini hedef aldı. İsrail son yaptığı açıklamada geniş çaplı saldırıyı tamamladıklarını ifade etti.

Reuters duyurdu! İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh öldürüldü iddiası 1

"BİRKAÇ KOMUTANIMIZI KAYBETMİŞ OLABİLİRİZ"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi saldırı sonrasında yaptığı açıklamada "Birkaç komutanımızı kaybetmiş olabiliriz" dedi.

Reuters duyurdu! İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh öldürüldü iddiası 2

İRAN SAVUNMA BAKANI ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Reuters'a konuşan kaynaklar İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un İsrail saldırılarında öldürüldüğünü iddia etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burhanettin Duran: 'Diyalog ve müzakere devreye alınmalı'Burhanettin Duran: 'Diyalog ve müzakere devreye alınmalı'
Elazığ Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz fidan desteğiElazığ Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz fidan desteği

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan misilleme!

ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan misilleme!

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.