Reuters duyurdu! İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh öldürüldü iddiası

ABD ve İsrail bugün sabah saatlerinde İran'a saldırılar düzenlendi. İran'da karşılık olarak İsrail'i ve Orta Doğu'da bulunan ABD üslerini hedef aldı. İsrail son yaptığı açıklamada geniş çaplı saldırıyı tamamladıklarını ifade etti.

"BİRKAÇ KOMUTANIMIZI KAYBETMİŞ OLABİLİRİZ"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi saldırı sonrasında yaptığı açıklamada "Birkaç komutanımızı kaybetmiş olabiliriz" dedi.

İRAN SAVUNMA BAKANI ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Reuters'a konuşan kaynaklar İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un İsrail saldırılarında öldürüldüğünü iddia etti.