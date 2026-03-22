HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bartın’da kıyafetleriyle denize giren kadını sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Bartın’ın Amasra ilçesinde kıyafetleriyle denize giren kadın, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Amasra ilçesi Küçük Liman mevkiinde 57 yaşındaki H.Ö. ismindeki kadın kıyafetleriyle denize girdi. Görenlerin ihbarı üzerine ise suyun yüzeyinde sürüklenen kadını kurtarmak için sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Suyun yüzeyinde sırtüstü ve bilinci kapalı halde bulunan kadını kurtarmak için harekete geçen ekipler, kısa bir çalışmanın ardından kadını kurtararak sudan çıkardı. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının, soğuk suda hipotermi geçirdiği ve su yutmaması nedeniyle suyun üstünde kaldığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan kadın, yeniden hayata döndürülürken, bilincini açık olduğu öğrenildi.
Öte yandan yapılan ilk incelemelerde kadının soğuk havada neden denize girdiği araştırılıyor.

Bartın’da kıyafetleriyle denize giren kadını sahil güvenlik ekipleri kurtardı 1

Bartın’da kıyafetleriyle denize giren kadını sahil güvenlik ekipleri kurtardı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.