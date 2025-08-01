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Bartın'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Bartın'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Feci kazada 3 kişi yaralandı. Aracın kaldırılmasının ardından trafiğin kontrollü sağlandığı yolda ulaşım normale döndü.

Bartın'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bartın- Zonguldak karayolunda seyir eden ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Akmanlar Köyü yakınlarında yoldan çıktı. Sürücüsünün yağış nedeniyle ıslanan yolda kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında devrildi.

Feci kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Bartın da yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı 1

ARAÇ KALDIRILDI ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, aracın kaldırılmasının ardından trafiğin kontrollü sağlandığı yolda ulaşım normale döndü.

Bartın da yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı 2

(İHA)

01 Ağustos 2025
01 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Bartın kaza
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