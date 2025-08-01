Bartın'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bartın- Zonguldak karayolunda seyir eden ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Akmanlar Köyü yakınlarında yoldan çıktı. Sürücüsünün yağış nedeniyle ıslanan yolda kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında devrildi.

Feci kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

ARAÇ KALDIRILDI ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, aracın kaldırılmasının ardından trafiğin kontrollü sağlandığı yolda ulaşım normale döndü.

(İHA)

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