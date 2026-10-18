HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bartın’da 15 saatte 14 sel, 12 çatı uçması ihbarı yapıldı

Bartın il genelinde etkisini sürdüren yağmur ve fırtına nedeniyle çok sayıda yaka seli meydana gelirken binaların çatıları hasar gördü.

Bartın’da 15 saatte 14 sel, 12 çatı uçması ihbarı yapıldı

Bartın’da sabah saat 06:00 sıralarında başlayan sağanak ve fırtına nedeniyle Bartın İl merkezi, Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde çok ayıda yaka seli meydana geldi. Seller nedeniyle yollar ve tarım arazileri su içerisinde kaldı. Saatte hızı 10 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle de bir çok binanın çatısı uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi. meteorolojinin turuncu kodla uyarısının ardından alarma geçen ekipler, anında olaylar müdahale etti.
Bartın Valiliği, son 15 saat içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne merkezden 13, Amasra ilçemizden 12 ve Kurucaşile ilçemizden 2 olmak üzere toplam 27 ihbar alınarak ilgili kurumlara yönlendirildiğini açıkladı. İhbarların 14’ü sel ve su baskını, 12’si ise çatı hasarı/uçması ihbarları olduğu belirtildi. Açıklamada, ’’İlimiz genelinde 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 06.00’dan itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbarlar doğrultusunda merkezden 13, Amasra ilçemizden 12 ve Kurucaşile ilçemizden 2 olmak üzere toplam 27 ihbar alınmış ve ilgili kurumlara yönlendirilmiştir. İhbarların 14’ü sel ve su baskını, 12’si ise çatı hasarı/uçması ihbarlarından oluşmaktadır. Yağış ve fırtınaya karşı Valiliğimiz koordinesinde Bartın İl Özel İdaresi, Bartın Belediyesi, ilçe ve belde belediyeleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları 156. Şube Şefliği, DSİ 233. Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, BEDAŞ İşletme Müdürlüğü, Bartın Türk Telekom Müdürlüğü ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarımız görev ve sorumluluk alanları kapsamında toplam 176 araç, 566 personel, 10 gönüllü, 65 iş makinesi ve 13 motopomp ile çalışmalarını sürdürmektedir’’ denildi.

Bartın’da 15 saatte 14 sel, 12 çatı uçması ihbarı yapıldı 1

Bartın’da 15 saatte 14 sel, 12 çatı uçması ihbarı yapıldı 2

Bartın’da 15 saatte 14 sel, 12 çatı uçması ihbarı yapıldı 3

Bartın’da 15 saatte 14 sel, 12 çatı uçması ihbarı yapıldı 4

Bartın’da 15 saatte 14 sel, 12 çatı uçması ihbarı yapıldı 5

Bartın’da 15 saatte 14 sel, 12 çatı uçması ihbarı yapıldı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurtalan’da trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldiKurtalan’da trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi
Mardin’de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybettiMardin’de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.