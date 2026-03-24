HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bartın’da afet konutlarında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bartın’da iki katlı afet konutlarında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kumluca beldesi Akörensöküller köyü Düzyer Mahallesi’ndeki 2 katlı afet konutlarının üst katında oturan Kezban Özkaynak, sobayı tutuşturduktan sonra zihinsel engelli torunu Özkan ile komşusuna gitti. Babaanne ve torun, evlerinin bulunduğu bölgeden yükselen dumanlar nedeniyle büyük panik yaşadı. Alev ve dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine ise bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan ev ve çatısı ekipler tarafından söndürüldü.
Evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yanmaktan kurtulan babaane ve torunu ise büyük üzüntü yaşadı.
Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili inceleme sürüyor

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.