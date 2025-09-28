HABER

Bartın’da elbiseleri ile denize giren şahıs ekipleri harekete geçirdi

Bartın’da gece vakti kıyafetleri ile denize giren şahıs, ekipleri seferber etti.

Bartın’da gece vakti kıyafetleri ile denize giren şahıs, ekipleri seferber etti. Denizde ve karadan aranan şahıs, yaklaşık 1 saat sonra sağ salim geri döndü.

Bartın İnkumu’nda gece saatlerinde kıyafetleri ile denize giren bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu. Boğulduğu zannedilen Ö.V. için ekipler hareket geçti. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar ve botlar ile denizde arama başladı. Karadan yapılan aramalara ise İnkumu Jandarma, İl Jandarma Komutanlığı ve jandarma ve turizm jandarmalarına ait arazili araçlar destek verdi. Denize giren ve haber alınamayan Ö.V, yaklaşık 1 saat sonra yüzerek, denize girdiği yerden sahile çıktı. Ö.V.’nin sağ salim geri dönmesi üzerine ise ekipler rahat nefes aldı.

Olay yerinde bekleyen ambulansta kontrolleri yapılan Ö.V, tedbir amaçlı hastaneye gönderilirken, kontrollerinin ardından ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüleceği öğrenildi.

Ö.V’nin Almanya’dan Türkiye’ye tatil amacıyla geldiği ve İnkumu’nda denize girdiği öğrenildi.

