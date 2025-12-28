Bartın’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bartın’da Cuma gecesi başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve Bartın Valiliği’nin günlerdir üst üste yaptığı uyarıların ardından karayolları, il özel idaresi karla mücadele ekipleri ile kolluk kuvvetleri alarma geçti. Karla mücadele ekipleri 24 saat, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirirken, polis ve jandarma ekipleri ise kara yolları, ana yollar ile ara yollarda ve ırmak kenarlarında sık sık devriye atarak, yağış, buzlanma ve ırmak seviyesi hakkında haber merkezine anlık bilgi veriyor. Çocukları sevindiren kar yağışı sürücülere ise zor anlar yaşatıyor. Uyarılara ve karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmasına rağmen kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar yol kenarında kalırken, çocuklar ise kar topu oynayarak yağışın keyfini sürdü. Bazı vatandaşlar ise kar yağan bölgelere giderek kar manzarasını cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Kar ve karla karışık yağış nedeniyle son iki günde 20’yi aşkın maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Bartın’ın yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, Bartın-Karabük karayolunda tırların geçişine izin verilmediği, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Kastamonu kara yollarında ise ulaşımın normal olarak sağlandığı belirtildi. Ayrıca il genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı belirtildi.

Bartın Valiliği ise yaptığı açıklamada, valilik koordinesinde devam eden karla mücadelenin 81 araç ve 142 personel ile şehirler arası karayolu ve köy yollarında çalışmaların sürdüğü duyuruldu.

