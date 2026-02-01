HABER

Bartın’da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Bartın’ın Merkez ilçesine bağlı Hanyeri köyünde yaşlı çiftin yaşadığı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hanyeri köyünde Y.Ö. isimli yaşlı bir adam ve eşinin yaşadığı evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle yaşlı çiftin komşuları, ikisini de evden çıkarmayı başardı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından yaşlı kadın ve adamın evinin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
O anları cep telefonu ile kaydeden Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu sosyal medya paylaşımında, "Sabah saatlerinde çıkan yangına ekipler tarafından müdahale edildi. Çok şükür ki zamanında yapılan müdahale sayesinde ahşap olan ev maalesef yansa da yandaki diğer evlere sıçraması önlendi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olması hepimiz için en büyük teselli oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

