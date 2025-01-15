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Baş ağrısı deyip geçmeyin: Kırmızı bayraklı uyarılara dikkat!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.01.2025 13:31
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Baş ağrısı birçok kişinin yaşadığı ağrılardan biri. Basit deyip geçtiğimiz baş ağrısı tehlikeli hastalıkların işareti olabilir. Fırat Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Balgetir, baş ağrılarında kırmızı bayrak olarak ifade edilen uyarı işaretleri hakkında bilgiler verdi.

Baş ağrısı deyip geçmeyin: Kırmızı bayraklı uyarılara dikkat!

Doç. Dr. Ferhat Balgetir, baş ağrısı olan hastalarda acil tıbbi müdahale gerektirecek altta yatan ciddi bir duruma işaret eden uyarı işaretlerinin kırmızı bayrak olarak ifade edildiğini söyledi.

baş ağrısı dönmesi beyin

Doç. Dr. Balgetir, baş ağrısı olan hastaların ağrısı yeni ortaya çıkmış ise, ağrının karakterinde değişiklik mevcut ise ve beraberinde nörolojik defisit (vücudun bir bölümünde meydana gelen fonksiyon kaybı) eşlik ediyor ise veya eşlik eden ateş yüksekliği var ise hasta elli yaş üzerinde ise hastada kanser öyküsü mevcut ise baş ağrı travma, egzersiz ile ortaya çıkıyor ise ayrıca ağrı uygulanan tedavilere yanıt vermiyor ise bu durumların kırmızı bayrak olarak yorumlanması gerektiğini dile getirdi.

kulak boyun halsizlik ağrı

Fırat Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Ferhat Balgetir, ifade edilen durumlarla karşılaşan hastaların muhakkak bir nöroloji uzmanına başvurmalarının gerekli olduğunun altını çizdi.

(İHA)

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