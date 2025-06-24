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Başakşehir’de AVM önünde silahlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdı

İstanbul Başakşehir'de bir AVM’nin önünde bekleyen Yunus E. isimli kişiye, sahte plaka takılı bir araçla gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Yaralanan Yunus E., hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir’de AVM önünde silahlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdı

Olay 20.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir AVM’nin önünde meydana geldi. Sahte plakalı araçla AVM'nin önüne gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi, AVM önündeki Yunus E. isimli kişiye ateş açtıktan sonra kaçtı. Yaralanan Yunus E. kanlar içerisinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

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SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Ekiplerin kontrollerinde vücuduna 2 mermi isabet ettiği belirlenen Yunus E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yunus E.'nin polise verdiği ilk ifadesinde saldırganı tanımadığını söylediği öğrenildi.

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Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı AVM
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