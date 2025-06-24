Başakşehir’de AVM önünde silahlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdı

Olay 20.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir AVM’nin önünde meydana geldi. Sahte plakalı araçla AVM'nin önüne gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi, AVM önündeki Yunus E. isimli kişiye ateş açtıktan sonra kaçtı. Yaralanan Yunus E. kanlar içerisinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Ekiplerin kontrollerinde vücuduna 2 mermi isabet ettiği belirlenen Yunus E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yunus E.'nin polise verdiği ilk ifadesinde saldırganı tanımadığını söylediği öğrenildi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)