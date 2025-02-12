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  4. Başakşehir'de dehşet dolu anlar! Camiye girdi, 16 yaşındaki genci alnından ve kolundan makasla yaraladı! Kovalamaca saniye saniye kaydedildi

Başakşehir'de dehşet dolu anlar! Camiye girdi, 16 yaşındaki genci alnından ve kolundan makasla yaraladı! Kovalamaca saniye saniye kaydedildi

12.02.2025 17:05
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
12.02.2025 17:05
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İstanbul Başakşehir'de cami içinde bir çocuğu makasla yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin çocuğu yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Şubat günü saat 15.30 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesindeki bir camide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.H. (35) isimli şahıs, cami içerisinde F.E.A. (16) isimli çocuğu alnından ve kolundan makasla yaralamaya başladı. Çocuğun yardım çığlıkları üzerine bölgede bulunan polis ekipleri camiye gelip şüpheliyi suçüstü yakaladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. F.E.A'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yakalanan şahıs "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
Öte yandan polisin yaptığı çalışmada şüphelinin camide yattığı esnada yardım için yanına gelen F.E.A'nın kendisine saldırılacağını düşünerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Yaralama İstanbul Başakşehir kasten yaralama öldürme cami
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